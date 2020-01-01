Facebook представил шлем виртуальной реальности Oculus Quest 2

Шлем будет доступен с 13 октября.

Facebook анонсировал Oculus Quest 2, преемника своей гарнитуры виртуальной реальности Quest 2019 года. При цене 299 долларов за базовую модель новая усиленная и уменьшенная Quest на 100 долларов дешевле, чем ее предшественник. Он также будет доставлен в течение нескольких недель: предзаказы открыты сегодня, и он будет доступен для покупки в 22 странах 13 октября. Facebook снимет с производства свой Oculus Rift S в следующем году, а оригинальные поставки Quest уже распроданы во многих местах, поэтому Quest 2 скоро станет единственным вариантом для покупателей гарнитур Oculus.

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Quest 2 имеет те же основные функции, что и Quest. Это автономная гарнитура VR, не требующая игрового ПК или каких-либо внешних датчиков слежения. Он использует четыре встроенные камеры, позволяющие людям перемещаться в виртуальной реальности, и поставляется с двумя контроллерами движения Oculus Touch, а также с ограниченным отслеживанием рук без контроллера. Quest 2 и оригинальный Quest имеют общую игровую библиотеку, и оба могут быть привязаны к игровому ПК с помощью кабеля USB-C, что позволяет пользователям играть в более графически насыщенные игры, которые когда-то были ограничены Rift.

Oculus Quest 2 cnet.com

Но у Quest 2 есть и некоторые важные улучшения. У него экран с гораздо более высоким разрешением и более быстрый процессор, а также уменьшенный вес и более удобный дополнительный головной ремень. С другой стороны, это первая гарнитура VR, для которой требуется учетная запись Facebook вместо отдельной учетной записи Oculus.

В США не так много готовых к потребителю автономных гарнитур, поэтому у Quest 2 нет прямых конкурентов.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook показала новый интерфейс для виртуальной реальности.