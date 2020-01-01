Вполне скромно: Названы системные требования Mafia: Definitive Edition

Разработчики выпустили официальные системные требования к игре.

Геймеры с нетерпением ждут выхода Mafia: Definitive Edition, которая должна быть выпущена 25 сентября. И разработчики раскрывают все больше информации об игре, в том числе и системные требования.

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Сами разработчики заявляют, что независимо от того, на какой платформе вы собираете играть в Mafia: Definitive Edition, вы совершенно точно заметите, что Лост-Хэвен и его обитатели за эти годы здорово похорошели. Весь город воссоздан с нуля с использованием современных графических технологий, а значит, и перестрелки в прокуренных барах с превосходящими силами противника, и поиск коллекционных предметов, разбросанных по карте, позволят вам по-настоящему окунуться в эпоху Великой депрессии и золотой век организованной преступности — 20-е и 30-е годы XX века в США.

Если вы будете играть в Mafia: Definitive Edition на ПК, графика и наполненность мира деталями будут зависеть от мощности вашего компьютера.

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Ранее предполагалось, что для запуска понадобится минимум видеокарты NVIDIA GeForce GTX 770 или AMD Radeon R9 280X. Но все оказалось проще.

Минимальная конфигурация системы

Операционная система: Windows 10 64-разрядная

DirectX: Версия 11

Процессор: Intel Core-i5 2550K 3,4 ГГц / AMD FX-8120 3,1 ГГц

ОЗУ: 6 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

Место на диске: 50 ГБ

Рекомендуемая конфигурация системы

Операционная система: Windows 10 64-разрядная

DirectX: Версия 11

Процессор: Intel Core-i7 3770 3,4 ГГц / AMD FX-8350 4,2 ГГц

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD Radeon RX 5700

Место на диске: 50 ГБ

Напомним, ранее сообщалось, что были названы сроки выхода ремастера легендарной Mafia.