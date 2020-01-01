Видео дня: Sony показала ролик про PlayStation 5

В видео рассказывается об ощущениях после перехода на консоль нового поколения .

Компания Sony перед большой презентацией PlayStation 5 выпустила ролик под названием "Грань". В видео моряки доходят до границы мира и перемещаются за его пределы, открывая новые миры.

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Как предполагают авторы ролика, такие же ощущения будут у игроков, которые перейдут со старых консолей на новую PlayStation 5 .

Сама же презентация состоится 16 сентября в 23:00 по киевскому времени. Ожидается, что именно тогда будет объявлена дата выхода новой консоли и ее стоимость.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны эксклюзивы для PlayStation 5.