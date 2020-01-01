Названа стоимость всех игр в Steam

Чтобы купить все, достаточно отложить 530 000 долларов.

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Покупка каждой игры в Steam обойдется в 536 000 долларов, что совсем не так уж и плохо. Это стало известно благодаря сервису steam.seewang.me, который собирает статистику по ценам в игровом магазине. Но это касается только региона США и английского языка.

Если же вы хотите сэкономить и купить игры со скидками, вы потратите только $523940.

График цен в Steam steam.seewang.me

Данные взяты с сайта steam.seewang.me, который постоянно отслеживает Steam и все его игры, а также полную цену каждой из них, если вы покупаете их сразу. Вы можете видеть, когда идут огромные распродажи в Steam, поскольку цена всей библиотеки Steam резко падает. Например, в июле 2020 года можно было взять примерно за 320 000 долларов за всю библиотеку Steam.

Напомним, ранее сообщалось, что в Steam прошла массовая зачистка игр.