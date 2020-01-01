Убийца Pokemon Go: Анонсирована игра Pac-Man Geo

Новая игра с дополненной реальностью выйдет к 40-летию легендарного Pac-Man.

Японский гигант программного обеспечения Bandai Namco бросиn вызов Niantic и ее игре Pokemon Go с дополненной реальностью. Главный герой этой дуэли - легенда игрового мира - Пак-Ман. В этом году персонажу, который ест гранулы, исполняется 40 лет, и Bandai Namco отметит эту годовщину, представив на улицах мир Pac-Man. Данная игра называется Pac-Man Geo и заставит вас бегать за гранулами по реальным кварталам и кварталам.

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Ожидается, что игра выйдет осенью этого года, и игроки на iOS и Android могут предварительно зарегистрироваться для нее прямо сейчас. В настоящее время нет реальной информации об игре в прессе, кроме официального описания, которое можно найти в Google Play Store.

PAC-MAN GEO позволит игрокам ощутить реальный мир в образе самого желтого парня в этой географической информационной игре. Нью-Йорк, Париж, Токио ... сделайте лабиринт PAC-MAN, выбирая из множества реальных улиц. Набирайте рекорды на уникальных улицах реального мира и собирайте достопримечательности из известных мест по всему миру, даже не выходя из дома.

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Судя по скриншотам, люди смогут создавать свои лабиринты или соревноваться на уже готовых картах. Фактическая игровая механика до сих пор неизвестна, хотя мы можем отчетливо представить себе людей, бегающих по дорожкам с телефонами. Еще не ясно, будут ли вас преследовать призраки (это было бы весело) или вы сосредоточитесь только на сборе гранул (что означает меньше бега, больше ходьбы).

Стоит упомянуть, что мир еще не избавился от болезни COVID-19, и потенциальный карантин этой осенью может серьезно помешать планам Bandai Namco по борьбе с Pokemon Go.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые сыграли в Pac-Man инфузориями.