Принц возвращается: Анонсирован ремейк Prince of Persia: The Sands of Time

Ubisoft показала ремейк легендарной игры.

Компания Ubisoft анонсировала выход перевыпуска игры Prince of Persia: The Sands of Time.

“Принц возвращается! Знаменитый сюжет впервые представлен в новом исполнении от Ubisoft, а значит, вы сможете заново или впервые пережить легендарные приключения. Сыграйте за принца и отправляйтесь в путешествие, чтобы спасти королевство от коварного визиря, в истории, над которой не властно время“, - говорится в анонсе.

Выход Prince of Persia: The Sands of Time Remake запланирован сразу на нескольких платформах. Кроме ПК поиграть смогут владельцы новых консолей PS5 и Xbox Series X, а также приставок прошлого поколения - PlayStation 4, Xbox One. На ПК игра будет доступна сразу в Uplay, Uplay+ и Epic Games Store.

Поиграть можно будет с 21 января 2021 г. Если оформить предзаказ уже сейчас, можно получить комплект “Возврат к истокам“, который придаст игре ностальгический шарм. В комплект входят самый первый костюм принца, набор изначального оружия и фильтр “Классика“.

