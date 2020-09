Батарейки в комплект не входят: Создана приставка на энергии солнца

Игровое устройство полностью на солнечной энергии - это мечта. Команда исследователей из Лаборатории устойчивых систем Делфтского университета считает, что у них есть ключ к тому, чтобы сделать такие устройства. Проект носит название Engage и очень похож на олдскульный Game Boy от Nintendo.

В рамках этого нового проекта была создана игровая система, которая напоминает пользователю игровое устройство, с которым он работал раньше, но энергия которого собирается солнечными батареями. Другими словами, батарейки в комплект не входят - потому что в этом нет необходимости!

В отличие от оригинала, это устройство не является официально лицензированным продуктом Nintendo - оно полностью с открытым исходным кодом, который будет доступен после первой крупной презентации проекта 12 сентября.

Этот проект является частью работы исследователей по сбору энергии новыми и инновационными способами, а также по "прерывистым вычислениям". Это означает, что ваш компьютер не должен быть подключен к сети 24 часа в сутки и считать приемлемым отсутствие круглосуточного доступа к игровому устройству, потому что иногда ему нужно сидеть и заряжать.

