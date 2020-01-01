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Раздача Epic Games: Приключения и экшн отдают бесплатно

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Магазин игр раздает бесплатно две игры.
Epic отдает две игры
Epic отдает две игры
Скриншот

С 20 по 27 августа в магазине Epic Games проходит бесплатная раздача двух игр - Enter the Gungeon и God's Trigger.

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Enter the Gungeon — это приключение в подземелье жанра «bullet hell» про группу неудачников, которым предстоит стрелять, грабить, перекатываться и опрокидывать столы, чтобы добраться до легендарного сокровища Оружелья: оружия, которое может убить прошлое

Выберите своего героя или играйте в кооперативном режиме и пробейтесь к самому низу Оружелья. Для этого вам нужно суметь остаться в живых на каждом из все более сложных уровней, где вы встретите толпы жутко симпатичных оруживших мертвецов и грозных, вооруженных до зубов боссов. Набирайте добычу, открывайте секреты и разговаривайте с беспринципными бродячими торговцами и владельцами лавок, чтобы купить у них лучшее снаряжение и превзойти противников.

Вторая игра - God's Trigger - это безумный экшн, в которой вы убиваете врагов быстро и метко в вихре крови и взрывов.

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Пулей прорывайтесь сквозь комнаты и убивайте врагов с помощью огромного арсенала оружия, свободно выбираемых особых способностей, окружения и приёмов ближнего боя. За долю секунды принимайте решения, уклоняйтесь от пуль и устраивайте врагам стилизованную кровавую баню.
Каждый персонаж обладает своими уникальными силами. Обширный арсенал оружия и гибкие способности позволяют уничтожать врагов так, как вам того захочется.

На следующей неделе Epic Games будет отдавать Hitman и Shadowrun Collection, которая включает в себя сразу три игры - Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall — Director's Cut и Shadowrun Hong Kong — Extended Edition.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games отдает A Total War Saga: TROY.

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Теги: Epic Games, раздача, игры
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