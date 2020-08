Activision анонсировала новую часть шутера Call of Duty

Вышел ролик с рекламой Call of Duty Black Ops Cold War .

Call of Duty: Warzone, возможно, несколько затмила остальную часть франшизы Call of Duty: "королевскую битву" загрузили 75 миллионов раз, но, конечно, Activision также хочет разработать новую флагманскую кампанию Call of Duty и ее название только было раскрыто как Call of Duty Black Ops Cold War.

Это согласно официальному тизеру YouTube. Но он оставляет нам много-много вопросов, в первую очередь 1) как на самом деле выглядит игра, 2) она следующего поколения и 3) как правильно расставить акценты в игре. название? (Это Call of Duty: Black Ops: Cold War?)

Однако тизер обещает, что игра будет "вдохновлена ​​реальными событиями" и будет содержать реальную речь настоящего перебежчика из КГБ, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения.

Согласно фрагментам текста, которые вспыхивают во время тизера, игроки могут играть или взаимодействовать с предполагаемым советским шпионом под кодовым именем "Персей", целью которого было "подорвать позиции США, чтобы обеспечить советское господство в гонке вооружений". В реальном ЦРУ есть по крайней мере одна статья о "Персее", который якобы был среди шпионов, укравших ядерные секреты США из Манхэттенского проекта в Лос-Аламосе. Однако это могло произойти во время Второй мировой войны.

Официально игра будет представлена ​​26 августа. А пока делиться особо нечем - за исключением, возможно, слогана игры "Знай свою историю, или будешь обречен ее повторить", и того, что в ее описании на YouTube упоминается название "Верданск", которое как раз и является местом основной карты Warzone, а также был показан в Modern Warfare.

Activision пообещала, что Warzone будет привязана к будущим играм серии Call of Duty, и похоже, что это может начаться прямо сейчас.

