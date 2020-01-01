Civilization VI официально вышла на Android

Игра доступна для скачивания.

В пятницу популярная пошаговая стратегическая игра Civilization VI официально выпустила версию для Android и появилась в магазине Google Play.

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Согласно официальной информации, мобильная версия Civilization V является стандартной версией игры, но игроки могут бесплатно опробовать ее в течение 60 ходов, а затем приобрести за плату. Отдельно придется докупать дополнения "Fairy Meeting" и "Rise and Fall".

Civilization VI - это пошаговая стратегическая игра, разработанная Firaxis Games и выпущенная в формате 2K. Это шестое поколение популярной серии стратегий Civilization. В игре игроки строят империю и принимают испытание временем. Игроки будут создавать и вести свою собственную цивилизацию от каменного века до информационного века и стать мировым лидером. В процессе создания великой цивилизации игроки будут начинать войны, практиковать дипломатию, продвигать культуру и противостоять многим лидерам в истории.

Напомним, ранее сообщалось, что вышло крупное дополнение Gathering Storm для Civilization VI.