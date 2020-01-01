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Успей забрать: Epic Games отдает A Total War Saga: TROY

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Раздача идет только 24 часа.
Игру отдают бесплатно
Игру отдают бесплатно
epicgames

Игровой магазин Epic Games эксклюзивно отдает новую стратегию серии Total War - A Total War Saga: TROY.

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Игру отдают только на протяжении суток. Если вы не успеете - далее она будет доступна за 799 грн. 

“Век легенд и великих героев. Достаточно одной искры, чтобы вспыхнула война, которая всколыхнет весь мир. Дерзкий Парис, принц Трои, похищает из Спарты Елену Прекрасную. Вслед его кораблю летят проклятия мужа Елены — царя Менелая. Он клянется вернуть жену, чего бы это ни стоило“, - говорится в описании игры.

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Геймеров ждет классическая пошаговая стратегия с элементами стратегии в реальном времени, где можно управлять своими войсками на поле боя. 

Также с 18:00 начинается раздача еще двух игр - Remnant: From the Ashes и The Alto Collection. Эта раздача будет идти неделю.

Напомним, неделей ранее Epic Games раздавала бесплатно симуляторы разработчика и грузчика.

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Теги: A Total War Saga: TROY, игра, раздача, Epic Games, Total War
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