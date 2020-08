Успей забрать: Epic Games отдает A Total War Saga: TROY

Раздача идет только 24 часа.

Игровой магазин Epic Games эксклюзивно отдает новую стратегию серии Total War - A Total War Saga: TROY.

Игру отдают только на протяжении суток. Если вы не успеете - далее она будет доступна за 799 грн.

“Век легенд и великих героев. Достаточно одной искры, чтобы вспыхнула война, которая всколыхнет весь мир. Дерзкий Парис, принц Трои, похищает из Спарты Елену Прекрасную. Вслед его кораблю летят проклятия мужа Елены — царя Менелая. Он клянется вернуть жену, чего бы это ни стоило“, - говорится в описании игры.

Геймеров ждет классическая пошаговая стратегия с элементами стратегии в реальном времени, где можно управлять своими войсками на поле боя.

Также с 18:00 начинается раздача еще двух игр - Remnant: From the Ashes и The Alto Collection. Эта раздача будет идти неделю.

