Bethesda дарит всем Quake II и Quake III Arena

Компания Bethesda в рамках онлайн-фестиваля QuakeCon пообещала подарить всем игрокам легендарную Quake II, если удастся собрать пожертвования на благотворительность в размере $10 тысяч. Деньги хотели пожертвовать UNICEF и другим организациям. В итоге, удалось набрать в три раза больше - $30 648.

По этому поводу в Bethesda решили отдать игрокам сразу две игры - Quake II и Quake III Arena.

THANK YOU! The total is in, and you raised over $30,000 during #QuakeCon at Home for @NAACP_LDF, @DirectRelief, @TrevorProject, and @UNICEF!



As a thank you, we'll be unlocking Quake II on 8/12 and Quake III on 8/17, free for 72 hours each on the Bethesda net Launcher. pic.twitter.com/dfNM6F1qaH