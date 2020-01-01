Apple: Пользователи iPhone останутся без облачного гейминга

Компания запрещает устанавливать программы для облачного гейминга на свои смартфоны.

Облачные игры будут иметь большое значение для мобильных устройств, начиная со следующего месяца с запуском сервиса Microsoft xCloud, но пользователи iOS остаются в стороне. И теперь мы точно знаем, почему: Apple не разрешает эти продукты из-за строгих правил App Store, которые делают такие облачные сервисы, как xCloud и его конкурент, Google Stadia, практически невозможными для работы на iPhone.

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Ранее уже было известно, что существует некоторая проблема, вероятно, связанная с магазином приложений, почему Stadia недоступна для устройств Apple и почему сервис Microsoft, вероятно, постигнет аналогичная судьба. Казалось даже более вероятным, что судьба xCloud на iOS была решена вчера, когда Microsoft прекратила тестирование iOS для своего приложения xCloud задолго до даты его запуска 15 сентября на Android. Служба Nvidia GeForce Now также доступна только для Android, когда дело доходит до телефонов, хотя технически эта платформа позволяет вам получать доступ к уже имеющимся у вас играм.

Но Apple, наконец, вышла и заявила в своем заявлении Business Insider, что подобные облачные сервисы нарушают правила App Store и в их нынешних формах не могут существовать на iOS. Основная причина: они предлагают доступ к приложениям, которые Apple не может проверять индивидуально.

Вот официальное заявление Apple:

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"Магазин приложений был создан, чтобы быть безопасным и надежным местом, где клиенты могут находить и загружать приложения, а также прекрасной возможностью для бизнеса для всех разработчиков. Перед тем, как попасть в наш магазин, все приложения проверяются на соответствие одному и тому же набору правил, которые предназначены для защиты клиентов и обеспечения справедливых и равных условий для разработчиков.

Нашим клиентам нравятся отличные приложения и игры от миллионов разработчиков, а игровые сервисы могут быть запущены в App Store, если они следуют одному и тому же набору правил, применимых ко всем разработчикам, включая отправку игр на проверку по отдельности, а также их отображение в диаграммах и поиске. Помимо App Store, разработчики могут выбрать доступ ко всем пользователям iPhone и iPad через Интернет через Safari и другие браузеры в App Store".

Microsoft в заявлении говорит, что не смогла найти решение для переноса xCloud на iOS через App Store, и теперь возлагает вину исключительно на Apple, которая, по ее словам, "стоит особняком" в отрицании потребителей преимущества облачных игр, заключающиеся в том, что они "по-разному относятся к игровым приложениям" и "применяют более мягкие правила к неигровым приложениям". Компания добавляет, что планирует продолжить поиск способов переноса облачных игр и Xbox Game Pass Ultimate на устройства iOS.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft высмеяла Apple роликом про парня по имени Мак Бук.