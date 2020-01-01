В Fortnite появились гонки на старых авто

Теперь пользователи могут опробовать раритетные машины.

Epic Games добавляет в Fortnite старые автомобили. В обновлении Joy Ride Update будут представлены четыре автомобиля - седан Islander Prevalent, спортивный автомобиль Victory Motors Whiplash, пикап OG Bear и шестиколесный автомобиль Titano Mudflap. Вы сможете путешествовать по карте с друзьями. "Ключи уже в замке зажигания", - пояснила команда разработчиков в сегодняшнем блоге.

Читай также: Fortnite появилась в Google Play

Похоже, что в машинах есть бензобаки, поэтому вам нужно будет периодически их заправлять или носить с собой запасные канистры с бензином, чтобы ваша поездка не перешла от визга к неловкой остановке.

Это не первый транспорт, который появился в Fortnite. Раньше игра предлагала тележки для гольфа, а также самолеты, квадроциклы, ховерборды, тачки для покупок, гигантских роботов и многое другое. Тем не менее, автомобили могут добавить дополнительное измерение к игре. Fortnite по-прежнему пользуется огромной популярностью, но ему приходится отбиваться от постоянно растущего числа конкурентов, включая Call of Duty: Warzone, Apex Legends и PUBG. Hyper Scape от Ubisoft, которая в настоящее время находится в стадии открытого бета-тестирования на ПК, также выйдет на следующей неделе. Новые автомобили вряд ли повлияют на скептиков Fortnite, но они могут убедить нескольких скучающих игроков вернуться в игру.

Напомним, ранее сообщалось, что в Fortnite появится Дэдпул и секретные миссии.