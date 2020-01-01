Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Fortnite появились гонки на старых авто

Комментариев: 0
Теперь пользователи могут опробовать раритетные машины.
В игре появились машины
В игре появились машины
epicgames

Epic Games добавляет в Fortnite старые автомобили. В обновлении Joy Ride Update будут представлены четыре автомобиля - седан Islander Prevalent, спортивный автомобиль Victory Motors Whiplash, пикап OG Bear и шестиколесный автомобиль Titano Mudflap. Вы сможете путешествовать по карте с друзьями. "Ключи уже в замке зажигания", - пояснила команда разработчиков в сегодняшнем блоге.

Читай также: Fortnite появилась в Google Play

Похоже, что в машинах есть бензобаки, поэтому вам нужно будет периодически их заправлять или носить с собой запасные канистры с бензином, чтобы ваша поездка не перешла от визга к неловкой остановке.

Это не первый транспорт, который появился в Fortnite. Раньше игра предлагала тележки для гольфа, а также самолеты, квадроциклы, ховерборды, тачки для покупок, гигантских роботов и многое другое. Тем не менее, автомобили могут добавить дополнительное измерение к игре. Fortnite по-прежнему пользуется огромной популярностью, но ему приходится отбиваться от постоянно растущего числа конкурентов, включая Call of Duty: Warzone, Apex Legends и PUBG. Hyper Scape от Ubisoft, которая в настоящее время находится в стадии открытого бета-тестирования на ПК, также выйдет на следующей неделе. Новые автомобили вряд ли повлияют на скептиков Fortnite, но они могут убедить нескольких скучающих игроков вернуться в игру.

Напомним, ранее сообщалось, что в Fortnite появится Дэдпул и секретные миссии.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: Fortnite, видео, игра
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь