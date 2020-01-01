Секс-скандал: Еще один босс Ubisoft покинул пост

Уход связан с многочисленными домогательствами.

Еще один высокопоставленный сотрудник Ubisoft покинул компанию на фоне проводимых расследований сексуальных домогательств и надругательств. На этот раз это Томми Франсуа, которого в июне отправили в отпуск после многочисленных заявлений о проступках.

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Сэмюэль Хорти из Business Insider опубликовал эту новость в Твиттере, увидев внутреннюю заметку, в которой объявил об уходе Франсуа, написанном боссом Ubisoft Ивом Гийемотом.

Ubisoft подтвердила, что Франсуа “немедленно покинул компанию“. Никаких других подробностей не было дано.

Франсуа присоединился к Ubisoft в 2006 году. В качестве вице-президента по редакционным и креативным услугам он стал ответственным за разработку новых франшиз видеоигр в компании.

Несколько других руководителей Ubisoft уже покинули компанию, в то время как расследование других дел продолжается. Креативный директор Splinter Cell Максим Беланд подал в отставку месяц назад после того, как Ubisoft начала расследование обвинений в неправомерных действиях, выдвинутых против него. Вскоре после этого ушли в отставку главный креативный директор Ubisoft Серж Хаскоет и руководитель канадской студии Яннис Маллат.

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Недавно Гиллемо спросили, как много он знает о том, что происходит вокруг него.

“Каждый раз, когда мы узнавали об этом поведении, мы принимали жесткие решения, и мы следили за тем, чтобы эти решения имели четкое и позитивное влияние“, - ответил Гиймот. “Так что это очень важно“.

“Теперь стало ясно, что некоторые люди предали доверие, которое я им оказал, и не соответствовали общим ценностям Ubisoft. Я никогда не шел на компромисс с моими основными ценностями и этикой и никогда не буду. Я буду продолжать управлять и преобразовывать Ubisoft, чтобы противостоять вызовы сегодняшнего и завтрашнего дня“.

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