Китайский геймер установил рекорд в Steam: Купил более 23000 игр

Уникальный рекорд зафиксирован 27 июля.

Магазин игр Steam выдал награду пользователю под ником Sonix за уникальное достижение. Он собрал более 23 тысяч игр и получил значок "Коллекционер игр 23 000+". Он первый обладатель такой награды.

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База данных Steam показывает, что он приобрел 23 026 игр, 10 944 дополнения, а еще 7 тысяч игр находятся в списке желаемых. Самое интересное, что он запустил всего 355 игр, отдавая предпочтение Plants vs. Zombies, Alien Swarm, Machinarium и Dota 2.

Но у Sonix 84 тысячи достижений и всего 32 идеальных прохождения.

База данных Steam steamdb.info

Ближайшие соперники китайца - Kongzoola с 22 364 купленными играми и dwight schrute с 22 163.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский геймер отдал $15 тыс. за игру на гигантском экране.