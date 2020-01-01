Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились новыми подробностями об игре

Появились новые скриншоты долгостроя.

После выхода нового трейлера с движком GSC GameWorld представил несколько новых скриншотов и подробностей для S.T.A.L.K.E.R. 2. По словам разработчиков, STALKER 2 - это уникальная смесь FPS, захватывающего симулятора и ужасов, с действительно густой атмосферой.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 обещает показать одну из самых больших бесшовных открытых сред. В игре будет использоваться Unreal Engine 4, а встроенный трейлер демонстрирует уровень графики, которого она стремится достичь. Этот трейлер не отражает качество окончательной сборки, хотя в нем используются внутриигровые модели.

STALKER 2 стремится показать эпическую, нелинейную историю. Не только это, но и ваш выбор повлияет как на краткосрочные последствия, так и на глобальные результаты.

Действие игры будет происходить внутри чернобыльской зоны отчуждения. Более того, у него будут новые локации наряду со старыми.

GSC GameWorld подтвердил, что будет использовать захват движения для тел и лиц, а также фотограмметрию. Тем не менее, команда не раскрыла, будут ли в игре какие-либо эффекты Ray Tracing. Также S.T.A.L.K.E.R. 2 будет поддерживать моды в день запуска.

И наконец, S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет поддерживать режим Battle Royale или поддержку VR.

В настоящее время нет даты, когда S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет.

Напомним, ранее сообщалось, что разработчики GSC Game World показали первый кадр из S.T.A.L.K.E.R. 2.