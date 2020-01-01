Вышел первый официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Студия GSC Game World наконец выпустила первый трейлер предстоящего S.T.A.L.K.E.R. 2. Так как шутер будет доступен на Xbox Series X, первый ролик показали в рамках онлайн-презентации Xbox Games Showcase.
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Соответственно, игра точно выйдет на новой консоли Xbox Series X в 2021 году, а сам шутер станет временным эксклюзивом Microsoft. Одновременно игра выйдет и на ПК, а вот выход на PlayStation 5 произойдет позже.
Как видно по ролику, нас снова закинет в Припять, где точно будут привычные аномалии и монстры. Только аномалии уже влияют на окружающие предметы, т.е. появилась улучшенная физика. Также присутствует деревня со сталкерами, выжигатель мозгов и новые локации.
Напомним, ранее сообщалось, что разработчики GSC Game World показали первый кадр из S.T.A.L.K.E.R. 2.
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