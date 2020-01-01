Вышел первый официальный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Трейлер игры был показан на презентации Xbox Games Showcase.

Студия GSC Game World наконец выпустила первый трейлер предстоящего S.T.A.L.K.E.R. 2. Так как шутер будет доступен на Xbox Series X, первый ролик показали в рамках онлайн-презентации Xbox Games Showcase.

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Соответственно, игра точно выйдет на новой консоли Xbox Series X в 2021 году, а сам шутер станет временным эксклюзивом Microsoft. Одновременно игра выйдет и на ПК, а вот выход на PlayStation 5 произойдет позже.

Как видно по ролику, нас снова закинет в Припять, где точно будут привычные аномалии и монстры. Только аномалии уже влияют на окружающие предметы, т.е. появилась улучшенная физика. Также присутствует деревня со сталкерами, выжигатель мозгов и новые локации.

Напомним, ранее сообщалось, что разработчики GSC Game World показали первый кадр из S.T.A.L.K.E.R. 2.