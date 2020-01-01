Microsoft назвала сроки запуска своего сервиса облачного гейминга

Сервис будет доступен для подписчиков Xbox Game Pass Ultimate.

В четверг Microsoft заявила, что ее облачный сервис видеоигр дебютирует в сентябре как функция, доступная подписчикам Xbox Game Pass Ultimate.

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"Мы объединяем Xbox Game Pass и Project xCloud без дополнительной платы для участников Xbox Game Pass Ultimate", - заявил глава команды Xbox Фил Спенсер.

"Облачные игры в Game Pass Ultimate позволят вам сыграть в более чем 100 игр Xbox Game Pass на вашем телефоне или планшете".

Абоненты, которые платят 15 долларов в месяц, смогут получить доступ к библиотеке игр для игр на консолях Xbox или компьютерах под управлением Windows.

"Облачные игры в Xbox Game Pass Ultimate означают, что ваши игры больше не привязаны к ПК", - сказал Спенсер.

"И точно так же, как вы делаете это со своими сервисами потоковой передачи фильмов и музыки, когда облачные игры запускаются в Xbox Game Pass Ultimate, вы можете продолжить свою игру, где бы вы ни остановились, на любом из ваших устройств".

23 июля в Microsoft пройдет потоковое мероприятие, демонстрирующее игры, которые будут доступны для игры на новом поколении Xbox Series X, который выйдет в конце этого года.

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Ценообразование еще не объявлено, но дата релиза была подтверждена - рождественский сезон в следующем году, когда также должна появиться консоль Sony PlayStation 5.

Текущая PlayStation 4 опередила Xbox более чем в два раза, но Microsoft надеется побороться с Sony, которая еще не предоставила каких-либо технических подробностей для своей новой консоли.

Однако консольщикам грозит потенциальная угроза появления облачных игр. В прошлом году Google запустил сервис потокового вещания Stadia, позволяющий играть в игры на любом подключенном к Интернету устройстве.

Sony Interactive Entertainment имеет сервис PlayStation Now, который сочетает в себе облачные игры и загрузку игр, синхронизированный с консолями последнего поколения и персональными компьютерами на базе Windows.

Напомним, ранее сообщалось, что новая игровая приставка Microsoft может оказаться облачной.