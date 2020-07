Игра No Man's Sky получила бесплатное обновление

Обновление Desolation добавляет загадочные заброшенные грузовые корабли.

Студия разработки игр Hello Games, ответственная за создание космической приключенческой игры No Man's Sky, выпустила новое бесплатное обновление игры No Man's Sky: Desolation. Оно позволяет игрокам исследовать заброшенные космические корабли и станции за награды, но остерегайтесь опасностей внутри.

"Таинственные заброшенные грузовые корабли были замечены в глубоком космосе. В одиночку или в группах игроки могут взломать аварийный воздушный шлюз и исследовать опасные, процедурно созданные интерьеры. Эти суда богаты историей, которая захватит любого смелого путешественника, достаточно смелого, чтобы найти их, включая иные недоступные улучшения для вашего собственного корабля".

Шон Мюррей, основатель Hello Games, рассказал о том, что вы можете ожидать от последнего бесплатного обновления игры No Man's Sky.

"В панике покинутые корабли, разливающиеся опасные предметы, взлом систем защиты и выходящие из строя средства управления окружающей средой. Некоторые корабли, возможно, даже были захвачены враждебными инопланетными формами жизни ... Возможно, вы захотите взять с собой нескольких друзей, чтобы увеличить свои шансы на выживание.

Обновление Desolation также приносит улучшения и изменения баланса оружия и врагов для более быстрого и динамичного боевого опыта. Баланс оружия, эффекты и ощущения были сбалансированы и подправлены, чтобы обеспечить не только более захватывающий боевой опыт на этих зараженных пришельцами фрегатах, но и во всей игре. С этими обновлениями, а также с новыми заброшенными грузовыми судами, есть еще больше причин исследовать обширные и опасные области Вселенной".

