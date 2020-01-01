Ubisoft отдает бесплатно игру Watch Dogs 2 и много других плюшек
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В воскресенье вечером прошла презентация Ubisoft Forward, на которой показали трейлеры грядущих игр и обещали бесплатно отдать полную версию Watch Dogs 2. Игру сначала планировалось отдавать только тем пользователям, которые бы успели залогиниться в фирменном приложении Ubi Store. Но из-за багов было решено отдавать игру и позже.
Пока неизвестно, через сколько завершится эта раздача, потому поторопитесь забрать ее по этой ссылке.
Также вы получите ключи для сундуков в Division 2 и предметы для анонсированных Assassin’s Creed Valhalla и Watch Dogs Legion.
Напомним, ранее сообщалось, что Ubisoft дарит всем желающим подписку Uplay+.
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