Названа дата выхода Assassin's Creed Valhalla

Новая игра во вселенной Assassin's Creed выйдет в ноябре.

Ubisoft подтвердила дату выпуска новой ожидаемой новой игры Assassin's Creed, которая будет выпущена через несколько месяцев. Официальный релиз Assassin Creed Valhalla будет доступен с 17 ноября 2020 года на Xbox One, PlayStation 4, ПК и Stadia. Assassin's Creed Valhalla также выйдет на Xbox Series X и PlayStation 5 после запуска консолей.

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Игроки, которые приобрели Assassin's Creed Valhalla на Xbox One или PlayStation 4, смогут обновить свою игру до версии следующего поколения (Xbox Series X или PlayStation 5) без дополнительной оплаты. Assassin's Creed Valhalla включает рейды, нападения и действия в открытом мире. Рейды будут более насыщенными и жестокими, чем все, что Assassin's Creed видел раньше, с игроками, способными воспользоваться новой системой интуитивного боя, которая позволяет игрокам избивать, расчленять и обезглавливать врагов.

Главный герой Элвор сможет использовать двуручные топоры, мечи и даже щиты против самого большого разнообразия типов врагов, когда-либо виденных в Assassin's Creed. Кроме того, возвращение Скрытого Клинка позволяет Эйвору убивать цели со смертельной точностью. Официальный саундтрек Assassin's Creed Valhalla и книги теперь также доступны для предварительного заказа:

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"Assassin's Creed Valhalla - это амбициозная ролевая игра в жанре экшн, в которой выбор игрока и исследования находятся в центре опыта. Во всем мире игроки столкнутся с проблемами в игровом процессе, уникальными и удивительными персонажами с незабываемыми историями и разнообразными захватывающими пейзажами. Игроки будут иметь возможность настраивать волосы, татуировки, военную окраску, оружие и снаряжение своего персонажа, в дополнение к возможности переключения между мужчиной и женщиной в любое время. Политические альянсы, боевые решения и выбор диалога могут повлиять на мир Вальхаллы, поэтому игроки должны выбирать мудро, чтобы защитить дом и будущее своего клана", - говорится в описании.

Также вышел официальный геймплейный ролик на 30 минут:

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть попали 30 минут геймплея Assassin’s Creed: Valhalla.