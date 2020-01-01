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Названа дата выхода Assassin's Creed Valhalla

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Новая игра во вселенной Assassin's Creed выйдет в ноябре.
Игра выйдет 17 ноября
Игра выйдет 17 ноября
ubisoft

Ubisoft подтвердила дату выпуска новой ожидаемой новой игры Assassin's Creed, которая будет выпущена через несколько месяцев. Официальный релиз Assassin Creed Valhalla будет доступен с 17 ноября 2020 года на Xbox One, PlayStation 4, ПК и Stadia. Assassin's Creed Valhalla также выйдет на Xbox Series X и PlayStation 5 после запуска консолей.

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Игроки, которые приобрели Assassin's Creed Valhalla на Xbox One или PlayStation 4, смогут обновить свою игру до версии следующего поколения (Xbox Series X или PlayStation 5) без дополнительной оплаты. Assassin's Creed Valhalla включает рейды, нападения и действия в открытом мире. Рейды будут более насыщенными и жестокими, чем все, что Assassin's Creed видел раньше, с игроками, способными воспользоваться новой системой интуитивного боя, которая позволяет игрокам избивать, расчленять и обезглавливать врагов.

Главный герой Элвор сможет использовать двуручные топоры, мечи и даже щиты против самого большого разнообразия типов врагов, когда-либо виденных в Assassin's Creed. Кроме того, возвращение Скрытого Клинка позволяет Эйвору убивать цели со смертельной точностью. Официальный саундтрек Assassin's Creed Valhalla и книги теперь также доступны для предварительного заказа:

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"Assassin's Creed Valhalla - это амбициозная ролевая игра в жанре экшн, в которой выбор игрока и исследования находятся в центре опыта. Во всем мире игроки столкнутся с проблемами в игровом процессе, уникальными и удивительными персонажами с незабываемыми историями и разнообразными захватывающими пейзажами. Игроки будут иметь возможность настраивать волосы, татуировки, военную окраску, оружие и снаряжение своего персонажа, в дополнение к возможности переключения между мужчиной и женщиной в любое время. Политические альянсы, боевые решения и выбор диалога могут повлиять на мир Вальхаллы, поэтому игроки должны выбирать мудро, чтобы защитить дом и будущее своего клана", - говорится в описании.

Также вышел официальный геймплейный ролик на 30 минут:

Напомним, ранее сообщалось, что в Сеть попали 30 минут геймплея Assassin’s Creed: Valhalla.

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Теги: Assassin's Creed Valhalla, игра, Assassin's Creed, видео
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