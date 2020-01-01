В World of Warcraft появятся трансгендеры

В игре можно будет бесплатно поменять пол персонажа.

В настоящее время единственный способ изменить свой пол в World of Warcraft - это за $16 купить смену пола в магазине Blizzard. Между тем, многие другие аспекты внешнего вида могут быть изменены бесплатно с помощью внутриигровой парикмахерской. Вы можете изменить свою прическу, цвет и черты лица, даже все лицо.

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Это означает, что практически единственное, что вы не можете делать бесплатно - это сменить пол. Но Blizzard собирается изменить это правило.

Исполнительный продюсер Джон Хайт сказал в интервью, что вам больше не придется платить за изменение пола персонажа в предстоящем дополнении Shadowlands. Вместо этого вы сможете сделать это в парикмахерской бесплатно.

"Давным-давно у нас была возможность для игроков входить - это была фактически платная услуга - и менять своего персонажа. Многое из этого теперь находится в парикмахерской в ​​игре", - сказал он. "И когда мы добавляли вещи в Shadowlands, мы поняли: "Черт возьми, единственный способ изменить свой пол в World of Warcraft - это пройти платную услугу". И мы чувствовали, что это не то, что нам нужно.

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"К сожалению, мы не можем исправить это прямо сейчас, но мы намерены с Shadowlands взять это из платного сервиса и поместить в парикмахерскую".

Такое заявление Хайт сделал после разговора о NPC Shadowlands под названием Пелагос, который, как полагают люди, может стать первым транс-персонажем в игре. Пелагос принадлежит к Кирианскому завету.

Согласно сообщению Blizzard на форуме WoW на прошлой неделе: "Стремящиеся могут выбрать физическую форму, которая представляет их истинное я. Пелагос, представившийся женщиной в своей смертной жизни, решил стать мужчиной в Странах Теней".

World of Warcraft: Shadowlands выйдет этой осенью, а бета должна открыться на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что в World of Warcraft появятся темнокожие эльфы.

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