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В Сеть попали новые 7 минут геймплея Assassin’s Creed Valhalla

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На этот раз можно посмотреть битву с боссом.
Еще 7 минут геймплея попали в Сеть
Еще 7 минут геймплея попали в Сеть
скриншот видео

Пару дней назад в Сеть попали 30 минут игрового видео Assassin's Creed Valhalla. И сегодня в сети появилось новое видео геймплея. Это видео показывает более высокое качество изображения и было снято на скорости 60 кадров в секунду. Таким образом, эта новая версия выглядит намного лучше.

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Поскольку это видео с геймплеем 60 кадров в секунду, можно только предположить, что мы смотрим версию игры для ПК. Мы не знаем, были ли максимально использованы графические настройки, однако это не имеет значения из-за видео артефактов. Тем не менее, это действительно плавный геймплейный ролик, поэтому обязательно посмотрите его.

Assassin's Creed Valhalla расскажет сагу об Эйворе - яростном викинге, воспитанном на рассказах о битве и славе. Игра переносит игроков в динамичный и красивый открытый мир на фоне зловещего темных веков в Англии. Кроме того, игроки могут воспользоваться новыми возможностями, в том числе рейдами, созданием поселений, наращиванием своей мощи и расширением своего влияния.

Мы ожидаем, что Ubisoft вскоре снимет это видео, поэтому обязательно посмотрите его, пока можете. 

Assassin's Creed Valhalla выйдет на ПК в конце 2020-го. Французская компания также покажет больше игровых видеороликов во время своего мероприятия Ubisoft Forward 2020. 

Напомним, ранее сообщалось, что Assassin's Creed Valhalla уже доступна для предзаказа.

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Теги: Assassin's Creed Valhalla, видео
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