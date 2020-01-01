В Сеть попали 30 минут геймплея Assassin’s Creed: Valhalla

Ролик оказался доступен на неделю раньше запланированного.

12 июля компания Ubisoft должна провести свою конференцию Ubisoft Forward. Это замена презентации на выставке E3, которую отменили из-за коронавируса. Компания должна рассказать о новых проектах, в том числе Watch Dogs Legion и Hyper Scape. Также должен был быть показан игровой процесс Assassin’s Creed: Valhalla, но его уже выложили в сеть умельцы.

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Ранее компания показывала лишь заставку игры, а сейчас можно оценить сам игровой процесс. Как оказалось, он мало чем отличается от прошлой части Assassin’s Creed Odyssey. Также вызывает вопросы плохая оптимизация игры: на видео заметы проблемы. Но это не финальная версия, так что ждем полноценной презентации от Ubisoft.

Assassin’s Creed: Valhalla должна выйти как на ПК, так и приставках в конце года. Возможно, что точную дату выхода назовут уже 12 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что Assassin's Creed Valhalla уже доступна для предзаказа.

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