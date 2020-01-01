Подросток спустил $21500 на PUBG Mobile

Деньги родители откладывали ему на учебу.

Подросток из Пенджаба (Индия) потратил с трудом заработанные родителями деньги на популярную игру PUBG. Несмотря на постоянную критику за то, что она вызывает привыкание, Индия возглавила чарты загрузок игры с почти 24% от общего числа скачиваний. По сообщениям, подросток потратил 21 500 долларов, чтобы делать покупки в приложении на PUBG.

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В сообщениях The Tribune говорится, что подросток живет в городе под названием Харар в Пенджабе. В условиях глобального кризиса школы и колледжи прибегают к онлайн-классам. Используя это в качестве оправдания, мальчик, как сообщается, сказал своим родителям, что он использует мобильный телефон для онлайн-уроков.

Тем не менее, он приобрел много игровых предметов, таких как виртуальные боеприпасы, сезонные пропуска и скины. Кроме того, мальчик совершал внутриигровые покупки для улучшения профилей своих товарищей по команде. По сообщениям, он имел доступ к трем банковским счетам своих родителей.

Его родители, которые не знали, что происходит, недавно получили данные из банка. В сообщении говорится, что мальчик перекидывал суммы между банками. Это было для того, чтобы избежать нулевого баланса в каждом аккаунте. Он также продолжал удалять сообщения, которые были отправлены на мобильный телефон его матери относительно транзакций.

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Отец, который является государственным служащим, сказал, что сумма была сэкономлена на его медицинские расходы и будущее сына. Он сказал, что разделил суммы на счета своей жены и сына, в то время как большая часть была на его сберегательном счете, не связанном с зарплатой. После этого отец заставил своего сына работать в ремонтной мастерской, чтобы он осознал ценность денег.

Несмотря на критику за зависимость, PUBG затянул многих подростков, добавив в игру новые захватывающие функции. Отчеты за прошлый год показали, что 16-летний подросток из Мадхья-Прадеша скончался из-за остановки сердца после игры в PUBG в течение шести часов подряд.

Тем не менее, игра возглавила чарты как в Apple, так и в Google Play Store. С самого начала она приобрела огромную популярность: 734 миллиона загрузок по состоянию на июнь 2020 года. Индия, в которой более молодое население, внесла свой вклад в это колоссальные 174 миллиона загрузок.

Что касается выручки, PUBG возглавила мировые рейтинги в марте, и, по последним оценкам Sensor Tower, выручка от игры за 2020 год составила 1,3 млрд долларов.

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