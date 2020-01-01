PlayerUnknown Battlefield Mobile стал самой прибыльной игрой в истории

Только за этот год игра получила в два раза больше прибыли, чем за все время своего существования.

PlayerUnknown Battlefield Mobile или PUBG Mobile принесли огромную сумму в 3 миллиарда долларов США в виде дохода. Широко популярная многопользовательская онлайн-игра пользуется огромным успехом во всем мире, и только в 2020 году она принесла 1,3 миллиарда долларов.

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Согласно новому отчету Sensor Tower, PUBG Mobile доминирует на рынке мобильных многопользовательских игр и в жанре Battle Royale. Он принес доход, который почти в четыре раза больше, чем у его конкурента Garena Free Fire. Игру, принадлежащую Bluehole, загрузили 734 миллиона человек по всему миру, а по количеству загрузок Индия занимает первое место. Индейцы составляют 24 процента от общей численности игроков, в то время как Китай занимает второе место с 16,7 процентами.

Хотя с точки зрения расходов, на долю китайских игроков приходится 52 процента от общего объема доходов, США идут на втором месте с 14 процентами, а Япония - на 3,6 процента. Кроме того, Apple App Store принесла 79 процентов доходов от игроков, а Google Play - 65 процентов всех загрузок. Благодаря тому, что онлайн-игра постоянно пополняется новыми функциями и игровой косметикой, у игроков всегда есть, что покупать.

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В это кризисное время оставаться дома или работать дома стало нормой. Из-за пандемии коронавируса игровая индустрия, особенно мобильная подкатегория, значительно выросла. Это отражено в доходе в $1,3 миллиарда, который был получен всего за половину 2020 года. Другими словами, всего за 7 месяцев игра удвоила свой доход за все время своего существования.

Напомним, ранее сообщалось, что в прошлом году создатели PUBG Mobile заработали 1,5 миллиарда долларов.

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