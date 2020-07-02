По вселенной Fallout снимут сериал

Разработкой сериала занимаются авторы "Мира Дикого запада".

На официальном канале Fallout в Twitter появилось видео, анонсирующее сотрудничество с Amazon. Это будет сериал, который выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime.

Читай также: Анонсирован новый Fallout

Известно, что создателями сериала станет студия Kilter Films, а создатели Мира Дикого запада Джонатан Нолан и Лиза Джой стали исполнительными продюсерами шоу.

Описание проекта гласит: «Мир Fallout - это мир, в котором будущее, о котором мечтали американцы в конце 1940-х годов, взрывается в результате ядерной войны в 2077 году. Волшебство мира Fallout заключается в суровости пустыни противопоставленной утопической идее предыдущего поколения о лучшем мире с помощью ядерной энергии. Это серьезный и резкий тон, но приправленный моментами иронического юмора и ядерных фантазий".

Читай также: Fallout 76 раскритиковали за ядерное оружие

Сериал находится на ранней стадии разработки. Несмотря на это, Amazon взяла на себя ряд обязательств и предоставит их потоковому сервису Amazon Prime. У компании есть общая сделка с Kilter Films, которые также готовятся к выпуску "Периферии" по роману Уильяма Гибсона.

Тодд Ховард из Bethesda (также представляющий сериал) сказал: "За последнее десятилетие мы рассмотрели множество способов вывести Fallout на экран. Но с того момента, как я впервые заговорил с Джонотаном и Лизой несколько лет назад, стало ясно, что именно они и команда из Kilter сделали это правильно. Мы огромные поклонники их работы и не можем быть более взволнованными, работая с ними и с Amazon Studios".

Напомним, ранее сообщалось, что недовольные игроки возвращают деньги за Fallout 76.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.