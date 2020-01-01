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Королевская битва червяков: Анонсирована Worms Rumble

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Игра выйдет в конце года, но уже набираются бета-тестеры.
Анонсирована Worms Rumble
Анонсирована Worms Rumble
team17.com

Team 17 анонсировала новую игру во вселенной Worms. И это будет первая в истории игра Worms, в которой бои будут происходить в реальном времени.

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“Погрузитесь в эпические режимы Battle Royale и Deathmatch для 32 игроков с полной мультиплатформенной кросс-игрой, где вы сражаетесь, чтобы стать последним червяком“, - говорится в описании игры.

Worms Rumble будет полностью поддерживаться постоянными обновлениями контента, включая новые арены, настройки, игровые режимы и многое другое. Каждый раунд будет происходить в реальном времени.

Игра будет доступна на разных поколениях PlayStation и на ПК с режимами Deathmatch и Last Worm Standing как соло, так и в отряде.

Геймеры получат как новые, так и любимые фанатами оружие, включая базуку, гранату, ручную пушку и бейсбольную биту.

Также планируют сезонные события, ежедневные и коллективные задачи. А для любителей экспериментировать с новой игровой механикой и оружием есть “Лаборатория“.

Судя по всему, в игре появятся микротранзакции в виде внутриигровой валюты, чтобы разблокировать и приобретать скины оружия, экипировку, аксессуары и эмоции. 

Закрытое бета-тестирование начнется с 15 июля. 

Напомним, ранее сообщалось, что Ubisoft анонсировала свою королевскую битву.

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Теги: игра, видео, королевская битва, Worms Rumble, Worms
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