Королевская битва червяков: Анонсирована Worms Rumble

Игра выйдет в конце года, но уже набираются бета-тестеры.

Team 17 анонсировала новую игру во вселенной Worms. И это будет первая в истории игра Worms, в которой бои будут происходить в реальном времени.

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“Погрузитесь в эпические режимы Battle Royale и Deathmatch для 32 игроков с полной мультиплатформенной кросс-игрой, где вы сражаетесь, чтобы стать последним червяком“, - говорится в описании игры.

Worms Rumble будет полностью поддерживаться постоянными обновлениями контента, включая новые арены, настройки, игровые режимы и многое другое. Каждый раунд будет происходить в реальном времени.

Игра будет доступна на разных поколениях PlayStation и на ПК с режимами Deathmatch и Last Worm Standing как соло, так и в отряде.

Геймеры получат как новые, так и любимые фанатами оружие, включая базуку, гранату, ручную пушку и бейсбольную биту.

Также планируют сезонные события, ежедневные и коллективные задачи. А для любителей экспериментировать с новой игровой механикой и оружием есть “Лаборатория“.

Судя по всему, в игре появятся микротранзакции в виде внутриигровой валюты, чтобы разблокировать и приобретать скины оружия, экипировку, аксессуары и эмоции.

Закрытое бета-тестирование начнется с 15 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что Ubisoft анонсировала свою королевскую битву.

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