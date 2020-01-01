Перезапуск легендарной Trackmania отдают бесплатно
Trackmania - знаменитая серия гоночных игр от Ubisoft Nadeo - возвращается с новым тщательно проработанным ремейком легендарной Trackmania Nations. В магазинах Epic Games и Ubisoft отдают стартовую версию игры бесплатно.
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В бесплатной версии доступны базовые гонки без возможности кастомизации, отключенный чат, невозможность игры с друзьями и невозможность выбора карты для гонок.
Всего же есть два вида подписок - Стандартная подписка на год и Клубная подписка на год или три.
В клубной подписке вас ждет системы ежедневных соревнований, клубы и кастомизации внешнего вида автомобилей.
Тем не менее, судя по отзывам игроков, вы вряд ли захотите платить. Отзывы оказались неодназначными: игру критикуют за жадность.
Напомним, ранее сообщалось, что 2K запустила распродажу своих игр ради борьбы с коронавирусом.
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