Вышел новый ролик Death Stranding для ПК
На канале официальном канале 505 Games на YouTube появился новый ролик игры Death Stranding.
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"Обратный отсчет включен! Менее чем за 2 недели до запуска Death Stranding на ПК от KOJIMA PRODUCTIONS. Сделайте предварительную покупку в цифровом виде или в розницу, чтобы получить эксклюзивный доступ к игровым предметам", - говорится под роликом.
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Как известно, версия для ПК будет поддерживать широкоформатные мониторы и высокие разрешения. Также появится фоторежим для создания скриншотов.
Игра появится в магазинах Epic Games Store и Steam. При предзаказе на Steam игроки получат шапку в виде хедкраба из серии Half-Life.
По предзаказу игра доступна за 1799 грн. Релиз состоится 14 июля.
Напомним, ранее сообщалось, что Death Stranding для ПК отложили из-за коронавируса.
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