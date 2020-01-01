Киберпанк, который мы заслужили: Показан геймплей Cyberpunk 2077

25 минут игрового процесса показали на специальной онлайн-презентации.

CD Projekt Red показала два новых трейлера геймплея для долгожданного долгостроя Cyberpunk 2077. Один из трейлеров, "The Gig", демонстрирует пролог игры.

Трейлер также рассказывает о новых аспектах игры, в том числе об открытом мире Badlands и Адаме Смэшере, неуклюжем персонаже-киборге.

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Второй трейлер демонстрирует взгляд на игровой процесс "Braindance", где игроки используют футуристическую технологию Cyberpunk 2077, чтобы войти в воспоминания другого персонажа, где вы можете свободно смотреть вокруг, анализировать события прошлого и искать подсказки или информацию. В игре игроки будут использовать последовательности брейнданса, чтобы изучить историю Cyberpunk 2077, чтобы лучше понять других персонажей и жителей Ночного Города.

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Наряду с новым взглядом на игровой процесс, CD Projekt Red также анонсировал новую аниме-серию Cyberpunk 2077 под названием Cyberpunk: Edgerunners, которая дебютирует на Netflix в 2022 году. Студия также пообещала, что у нее будет больше информации о Cyberpunk 2077 в другом стриме через несколько недель.

Cyberpunk 2077 планируется выпустить 19 ноября для Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Владельцы Xbox Series X и PlayStation 5 также смогут играть в Cyberpunk 2077 при выходе консолей.

Напомним, ранее сообщалось, что долгожданный анонс Cyberpunk 2077 отложили из-за беспорядков в США.

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