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Киберпанк, который мы заслужили: Показан геймплей Cyberpunk 2077

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25 минут игрового процесса показали на специальной онлайн-презентации.
Вышел геймплейный ролик Cyberpunk 2077
Вышел геймплейный ролик Cyberpunk 2077
скриншот видео

CD Projekt Red показала два новых трейлера геймплея для долгожданного долгостроя Cyberpunk 2077. Один из трейлеров, "The Gig", демонстрирует пролог игры.

Трейлер также рассказывает о новых аспектах игры, в том числе об открытом мире Badlands и Адаме Смэшере, неуклюжем персонаже-киборге.

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Второй трейлер демонстрирует взгляд на игровой процесс "Braindance", где игроки используют футуристическую технологию Cyberpunk 2077, чтобы войти в воспоминания другого персонажа, где вы можете свободно смотреть вокруг, анализировать события прошлого и искать подсказки или информацию. В игре игроки будут использовать последовательности брейнданса, чтобы изучить историю Cyberpunk 2077, чтобы лучше понять других персонажей и жителей Ночного Города.

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Наряду с новым взглядом на игровой процесс, CD Projekt Red также анонсировал новую аниме-серию Cyberpunk 2077 под названием Cyberpunk: Edgerunners, которая дебютирует на Netflix в 2022 году. Студия также пообещала, что у нее будет больше информации о Cyberpunk 2077 в другом стриме через несколько недель.

Cyberpunk 2077 планируется выпустить 19 ноября для Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Владельцы Xbox Series X и PlayStation 5 также смогут играть в Cyberpunk 2077 при выходе консолей.

Напомним, ранее сообщалось, что долгожданный анонс Cyberpunk 2077 отложили из-за беспорядков в США.

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Теги: Cyberpunk 2077, игры, видео
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