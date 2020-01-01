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В Microsoft Store бесплатно отдают симулятор фермера

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Игра от GIANTS Software доступна для ПК и iOS.
Игру отдают бесплатно
Игру отдают бесплатно
microsoft.com

Игра Farming Simulator 16 раздается бесплатно для двух платформ - под  Windows и iOS. Получить ее можно абсолютно бесплатно. 

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В описании игры сказано, что она "позволит вам возглавить собственную ферму и выбирать для нее машины от более чем 20 всемирно известных производителей сельскохозяйственной техники: New Holland, Case IH, Ponsse, Lamborghini, Horsch, Krone, Amazone, MAN и других".

Игроки могут создавать собственные правила в реалистичном открытом мире.

"Приобретайте новые поля для своей фермы, возделывайте и культивируйте землю с помощью комбайнов и тракторов, сажайте семена и продавайте урожай. Нанимайте компьютерных помощников и ведите дела, используя полноэкранный интерфейс", - добавляется в описании.

Напомним, ранее сообщалось, что Assassin’s Creed II отдают бесплатно.

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Теги: раздача, Microsoft, iOS, игры
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