Илон Маск назвал свои любимые игры

Глава Tesla предпочитает игры для ПК.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter признался, что играет в компьютерные игры и назвал свои любимые. Об этом он рассказал в ответе на вопрос пользователей в Twitter.

"Deus Ex / Half-Life 2 / Bioshock / Mass Effect 2 / Fallout 3 и New Vegas / Saints Row IV", - написал Илон Маск.

Пользователи посоветовали ему также поиграть в первую часть The Last of Us. На что он ответил, что пока не добрался до консольных эксклюзивов, но пообещал выделить ей время.

