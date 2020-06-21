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Илон Маск назвал свои любимые игры

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Глава Tesla предпочитает игры для ПК.
Илон Маск рассказал о своих играх
Илон Маск рассказал о своих играх
EPA/UPG

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в Twitter признался, что играет в компьютерные игры и назвал свои любимые. Об этом он рассказал в ответе на вопрос пользователей в Twitter.

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"Deus Ex / Half-Life 2 / Bioshock / Mass Effect 2 / Fallout 3 и New Vegas / Saints Row IV", - написал Илон Маск.

Пользователи посоветовали ему также поиграть в первую часть The Last of Us. На что он ответил, что пока не добрался до консольных эксклюзивов, но пообещал выделить ей время.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск назвал сроки покорения Марса.

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Теги: Илон Маск, игры
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