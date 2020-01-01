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Аквамен и акулы: В Fortnite стартовала новая глава третьего сезона

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На этот раз игроки могут поиграть за персонажа DC.
В игре стартовала новая глава
В игре стартовала новая глава
epic

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После нескольких недель задержек новый сезон Fortnite наконец наступил. Продолжая рассказ о событии “Судный день“ в начале этой недели, Глава 2 Сезон 3 отправляет вас на частично затопленный остров и хочет, чтобы вы попробовали новые вещи, такие как борьба с управляемыми компьютером мародерами, поездка на акулу и исследование новых областей, которые “приспособились к затопленному образу жизни“.

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Все это звучит немного странно, но для опытных игроков из Fortnite мало что изменилось. Карта в основном та же, только уровень воды на острове значительно повысился. Некоторые районы очутились полностью под водой, но Epic отмечает, что так будет только в течение ограниченного времени: “Со временем вода отступит».

С каждым новым сезоном появляется новый боевой пропуск. В прошлый раз героем стал Дэдпул, а на этот раз - Аквамен. Игроки могут разблокировать новые скины. Также появилось много нового оружия.

Напомним, ранее сообщалось, что новое игровое событие в Fortnite погрузило остров на дно океана.

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Теги: Fortnite, игра
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