The Witcher 3 для ПК отдают бесплатно

Но для этого вам нужно иметь копию игры на PS4, Xbox One или ПК.

Владельцы PS4 и Xbox One теперь имеют возможность играть в компьютерную версию The Witcher 3 без дополнительной платы.

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Witcher 3 первоначально выпущен в 2015 году на всех трех этих платформах, но версия для ПК, пожалуй, лучший способ испытать игру: консольные версии были ограничены средней частотой кадров около 30 FPS и разрешением экрана до 720p на оригинальном Xbox Один и 900p на PS4. Хотя версии PS4 Pro и Xbox One X получили разрешение 4K и поддержку HDR через несколько лет, некоторые визуальные детали стали хуже, поэтому все же стоит взять версию на ПК.

Повышение производительности - не единственная причина, по которой владельцы консолей должны заценить ее на ПК: загружаемые фанатские моды могут добавлять множество вещей, которых ранее не было в игре, например, больше добычи от побежденных существ или непонятные дополнения, такие как куриные шлемы для ваших NPC.

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Даже владельцы версии для ПК могут получить дополнительную копию, которую вы можете подарить другу. Если вы хотите сохранить его для себя, GOG предоставит копию без DRM, в отличие от Steam или Epic Games Store. Кроме того, GOG также добавит несколько цифровых плюшек, например, саундтрек к игре.

Хотя раздача может показаться немного странной, это не обязательно благотворительность. Это может быть способ заставить больше людей испытать платформу распространения GOG, которой владеет CD Projekt, издатель игр The Witcher, перед предстоящим сентябрьским выпуском следующей крупной игры компании, Cyberpunk 2077.

Теперь до 23 июня вы можете запросить копию через приложение GOG Galaxy. Для этого вам нужно привязать аккаунт к существующим учетным записям в других магазинах, например Steam. К сожалению, владельцы Switch не смогут получить игру. GOG утверждает, что это связано с отсутствием интеграции с Nintendo Switch.

Напомним, ранее сообщалось, что GOG отдавала 27 игр бесплатно из-за пандемии коронавируса.