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Финансовая оценка Epic Games может вырасти до $17 млрд

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Новые инвестиции могут сделать компанию очень богатой.
Epic Games может получить дополнительное финансирование
Epic Games может получить дополнительное финансирование
Bloomberg

В то время как люди во время пандемии играют в видеоигры, чтобы бороться со скукой, инвесторы делают ставку на то, что эта привычка сохранится.

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Epic Games Inc., которая разработала игру Fortnite и приобрела сетевое приложение Houseparty, близка к получению финансирования в размере 750 миллионов долларов при рыночной стоимости около 17 миллиардов долларов.

Новые инвесторы T. Rowe Price Group Inc. и Baillie Gifford будут участвовать в раунде, в то время как существующие инвесторы, в том числе KKR & Co., также примут участие, заявили люди, знакомые с с ситуацией. В 2018 году компания оценивалась в 15 миллиардов долларов.

Epic Games и ее конкуренты по видеоиграм становятся местами для просмотра концертов и дебютных рекламных роликов. Около 28 миллионов поклонников собрались на апрельский концерт рэпера Трэвиса Скотта, который состоялся практически в Fortnite. 

Epic Games, основанная в 1991 году Тимом Суини в доме его родителей в Потомаке, штат Мэриленд, также владеет Houseparty, которая объединяет игры и групповые видеозвонки. 

Суини продал 40% компании китайскому интернет-гиганту Tencent Holdings Ltd. в 2012 году. Другими миноритарными владельцами являются Walt Disney Co., aXiomatic Gaming LLC и Endeavor Group Holdings Inc.

Напомним, ранее сообщалось, что Epic Games показала будущее шутеров.

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Теги: Epic Games
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