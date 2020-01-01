Компьютерную игру впервые признали лекарством

Теперь в США лечить будут при помощи игр.

Игра EndeavorRX от Akili Interactive, ранее Project EVO, попала в историю: это первая видеоигра, которая может легально продаваться и прописываться как лекарство в США.

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Это знаковое решение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), которое уполномочивает врачей назначать игры для iPhone и iPad для детей в возрасте от 8 до 12 лет с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), после того как оно прошло семь лет клинических испытаний, в которых изучались более 600 детей.

У одной трети детей, которых лечили игрой "больше не было ощутимого дефицита внимания, по крайней мере, по одному показателю объективного внимания". Они играли в уклонение от препятствий и в поисках цели 25 минут в день, пять дней в неделю в течение четырех недель.

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"Улучшения в отношении СДВГ после месяца лечения с помощью EndeavorRx сохранялись до месяца", - цитирует компания, причем наиболее распространенными побочными эффектами являются расстройство и головная боль - кажущаяся слабой по сравнению с традиционными препаратами.

Тем не менее, речь идет об исследовании врачей, которые работают на разработчика игры, согласно раскрытию в нижней части исследования, и даже их вывод заключается в том, что результатов "недостаточно, чтобы предложить, что AKL-T01 следует использовать как альтернативу установленным и рекомендуемым методам лечения СДВГ".

Ранее попытки лечить при помощи видеоигр уже предпринимались. Так, пострадавшим от ожогов облегчали боль при помощи виртуальной реальности. Также ранее выяснилось, что Ккомпьютерные видеоигры избавляют от катаракты.