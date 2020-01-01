Названы самые прибыльные мобильные игры

На первых местах игры компании Tencent.

Продолжающиеся блокировки, вызванные пандемией COVID-19, затронули различные отрасли. Но некоторые, как игровая индустрия, получают большую прибыль по сравнению с прошлым годом. Поскольку люди во всем мире сидят дома, они или переходят на потоковое вещание или на игры, особенно мобильные, чтобы убить время. Это помогло PUBG Mobile стать самой прибыльной мобильной игрой в мае с пользовательскими расходами более 226 миллионов долларов.

Читай также: В Сети появился трейлер мобильного шутера Call of Duty Mobile

PUBG Mobile от Tencent, которая в Китае называется Peacekeeper Elite, в настоящее время является одной из самых популярных мобильных игр с момента ее выпуска в 2018 году. Это бесплатная игра в жанре Battle Royale с покупками в приложении.

Согласно последнему отчету Sensor Tower, выручка PUBG Mobile в мае превысила 226 миллионов долларов, что делает ее самой кассовой мобильной игрой месяца.

Кроме того, интересно видеть, что большинство покупок в приложениях поступило из Китая (53%), США (10,2%), Саудовской Аравии (5,5%) и не так много из Индии, где игра пользуется огромной популярностью.

Читай также: Подросток покончил с собой из-за PUBG Mobile

Второй по популярности мобильной игрой за тот же период стала Honor of Kings, еще одна игра Tencent. Компания заработала $204,5 млн, что на 42% больше, чем в предыдущем году. Большая часть доходов пришлась на Китай (95%), а затем на Таиланд (2,2%).

Pokémon GO от Niantic также зафиксировал наибольший доход в размере 82,2 млн. долларов с сентября 2019 года. Разработчик недавно добавил новый контент в игру, чтобы поощрить играть дома.

Напомним, ранее сообщалось, что cоздатели PUBG Mobile заработали 1,5 миллиарда долларов/