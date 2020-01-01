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EA готовит ремастер Mass Effect и продолжения культовых игр

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Игры официально еще не анонсированы.
Mass Effect осовременят
Mass Effect осовременят
gamereactor.eu

Отмена Electronic Entertainment Expo этого года, более известная как E3, вынудила многих разработчиков и издателей изменить свои планы. Большинство из них решили провести свои собственные мероприятия или стать партнерами Microsoft, Sony или крупных компаний, которые решили заменить знаменитую выставку своими собственными событиями. Тем не менее, EA готовит сюрпризы в виде новых игр.

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Издание Gamereactor.eu назвала игры, которые могут представить уже в скором времени. Первой игрой, которую издатель должен представить - это Batman. Прошло более восьми месяцев с тех пор, как Warner Bros. Montreal, разработчики Batman: Arkham Origins и со-разработчики Batman: Arkham Knight, начали дразнить, что они работают над новой игрой, в которой мы будем играть за темного рыцаря. К сожалению, Covid-19 вынудил WB прекратить свой план постепенного ажиотажа перед полным показом на первой в истории конференции E3 компании, но это не значит, что мы не увидим игру этим летом. Очевидно, что план состоит в том, чтобы показать нам игру в течение следующих нескольких месяцев.

Следующими играми, которые представят скоро, станут уже знакомые геймерам тайтлы. Это римейк Demon's Souls и ремастер всей трилогии Mass Effect.

Но не стоит думать, что не будет никаких новинок. Правда, это продолжения уже известных серий. Electronic Arts готовит к выпуску новые части Fable 4, продолжение хита от Ubisoft Far Cry 6, новые приключения во вселенной Гарри Поттера, новые части Horizon: Zero Dawn 2 и Resident Evil 8.

И также планируется перезапуск культовой Silent Hill от Konami. Все эти игры должны показать на специальном мероприятии, дата которого еще не известна. Но издание утверждает, что мероприятие пройдет уже на следующей неделе.

Напомним, ранее сообщалось, что EA выпустит обновленные версии Mass Effect.

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Теги: Electronic Arts, игры
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