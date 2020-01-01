Переключиться на мобильную версию
Тренды:

В Epic Games Store раздают кулинарную аркаду Overcooked

Комментариев: 0
Игру можно получить бесплатно до 11 июня.
Игру отдают бесплатно
Игру отдают бесплатно
gabestore.ru

В Epic Games Store началась очередная раздача. На этот раз стала доступна игра Overcooked, которую можно получить до 11 июня. 

Читай также: Украина попала в ТОП-20 Epic Games по пользователям

“Overcooked -  кулинарная игра для 1–4 игроков. Работайте в команде и готовьте блюда, пока клиенты не покинули ресторан. Заточите ножи и отряхните поварские куртки, стейки очень высоки!“, - говорится в описании.

В обычное время игру отдавали за 239 грн, так что, если вы хотели ее купить, но раздумывали, можете забирать бесплатно

Разработчики игры уже выпустили вторую часть кулинарного экшена - Overcooked! 2. В ней улучшили графику и добавили больше уровней.

Напомним, ранее сообщалось, что бесплатные игры в Epic Games увеличили продажи в других магазинах.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, раздача, Epic Games
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь