В Epic Games Store раздают кулинарную аркаду Overcooked

Игру можно получить бесплатно до 11 июня.

В Epic Games Store началась очередная раздача. На этот раз стала доступна игра Overcooked, которую можно получить до 11 июня.

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“Overcooked - кулинарная игра для 1–4 игроков. Работайте в команде и готовьте блюда, пока клиенты не покинули ресторан. Заточите ножи и отряхните поварские куртки, стейки очень высоки!“, - говорится в описании.

В обычное время игру отдавали за 239 грн, так что, если вы хотели ее купить, но раздумывали, можете забирать бесплатно.

Разработчики игры уже выпустили вторую часть кулинарного экшена - Overcooked! 2. В ней улучшили графику и добавили больше уровней.

Напомним, ранее сообщалось, что бесплатные игры в Epic Games увеличили продажи в других магазинах.