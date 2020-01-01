В Epic Games Store раздают кулинарную аркаду Overcooked
В Epic Games Store началась очередная раздача. На этот раз стала доступна игра Overcooked, которую можно получить до 11 июня.
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“Overcooked - кулинарная игра для 1–4 игроков. Работайте в команде и готовьте блюда, пока клиенты не покинули ресторан. Заточите ножи и отряхните поварские куртки, стейки очень высоки!“, - говорится в описании.
В обычное время игру отдавали за 239 грн, так что, если вы хотели ее купить, но раздумывали, можете забирать бесплатно.
Разработчики игры уже выпустили вторую часть кулинарного экшена - Overcooked! 2. В ней улучшили графику и добавили больше уровней.
Напомним, ранее сообщалось, что бесплатные игры в Epic Games увеличили продажи в других магазинах.
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