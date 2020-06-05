В Call of Duty начнут бороться с расизмом

Протесты Black Lives Matter переносят и в игры.

Activision и Infinity Ward отвечают на протесты Black Lives Matter отложенными сезонами Call of Duty. Infinity Ward пообещала жестче реагировать на расизм в своих военных шутерах, включая дополнительные усилия по мониторингу и выявлению расистских материалов. Кроме того, добавляются дополнительные фильтры контента и более жесткие ограничения на изменение имени, а также меняются "репорты", которые помогут вам сообщать о нарушителях.

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Компания заявила, что активизировала свои антирасистские усилия с момента запуска Modern Warfare, но пришлось ее "делать лучше" и она хотела "извиниться" за то, что сделала недостаточно.

Пройдет некоторое время, прежде чем станет ясно, насколько хорошо слова Infinity Ward преобразуются в результаты. Однако это, по крайней мере, признание того, что расизм является постоянной проблемой в Call of Duty и других многопользовательских играх, и что борьба с ненавистью часто требует агрессивных шагов, выходящих за рамки обычных фильтров ключевых слов и запретов игроков.

Напомним, ранее сообщалось, что серия Call of Duty получит собственную бесплатную королевскую битву.