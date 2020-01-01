Sony запатентовала картридж для приставки

Возможно, это картридж для PlayStation.

Бюро по патентам и товарным знакам США недавно опубликовало новый патент, поданный Sony. Этот новый патент описывает устройство игрового картриджа (Game Cartridge). Учитывая, что PlayStation 5 официально появится через несколько месяцев, этот патент легко связать с Sony PS5.

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Еще в 2019 году появились новости о подобном патенте Sony, но Sony впоследствии опровергла его и сказала, что это всего лишь носитель данных и не имеет ничего общего с PS5. Однако этот патент отличается, и название проекта четко обозначено в патенте как "Game Cartridge". Таким образом, даже если нет доказательств того, что он имеет какое-либо отношение к будущей PS5, этот патент, очевидно, имеет отношение к играм.

На сегодняшний день карманные компьютеры PlayStation Vita (PSV) являются единственными игровыми консолями, в которых используются картриджи, принадлежащие Sony. Возможно, этот патент также будет связан с линейкой портативных продуктов PSV.

В недавнем интервью с Джимом Райаном, генеральным директором Sony Interactive Entertainment, он раскрыл несколько сведений, касающихся PlayStation 5. Он сказал, что использование более совершенной технологии качества изображения неизбежно увеличит стоимость разработки. Это будет необходимо для достижения более реалистичного эффекта изображения. Однако это развитие не придет бесплатно. По словам Джима, некоторые супершедевры могут неизбежно поднять цену. К сожалению, мистер Джим не дал представления о том, чего нам следует ожидать. Он подчеркнул, что если мы сможем не отставать от увеличения затрат на разработку, то можно сохранить будущее процветание игровой индустрии.

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Что касается цены PlayStation 5, у нас до сих пор нет официальной информации об этом. Тем не менее, Джим сказал, что цена PS5 будет отражать лучшее значение консоли. Однако это не значит, что он будет "дешевым", но означает, что она будет предлагать хорошее соотношение цены и качества. Проще говоря, PS5 может быть не дешевым, но он определенно будет стоить денег.

Sony PlayStation 5 использует собственный 8-ядерный процессор AMD 8 ГГц Zen 2, собственный графический процессор RDNA 2, содержащий 36 наборов блоков CU, возможность вычислений с плавающей запятой 10,28 TFLOP, 16 ГБ памяти GDDR6, пользовательский твердотельный накопитель 825 ГБ и 4K UHD Blu-Ray привод. SSD - ключ к улучшению производительности PS5. Время поиска PS4 занимает от 2 до 50 секунд, в то время как на PS5 он практически мгновенный. Что касается скорости загрузки, PS5 может загрузить 2 ГБ памяти за 0,27 секунды, в то время как PS4 требуется 20 секунд для загрузки 1 ГБ. Sony считает, что новый SSD значительно увеличит скорость загрузки игры для PS5. По заявлению компании, игры могут запускаться в течение секунды практически без времени загрузки.

Напомним, ранее сообщалось, что прототип Sony PlayStation 5 показали на видео.