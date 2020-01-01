Долгожданный анонс Cyberpunk 2077 отложили из-за беспорядков в США

Польская компания решила повременить с анонсом.

Мероприятие Night City Wire, во время которого разработчик CD Projekt RED должен был показать "материал", связанный с Cyberpunk 2077, было отложено. Официальный аккаунт игры в Twitter перекликается с мнением EA, Google и Sony в отношении смерти Джорджа Флойда и последовавших за ней протестов. Заявление гласит:

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"Мы решили перенести Night City Wire на 25 июня. Мы по-прежнему с нетерпением ждем возможности поделиться новой информацией о CP’77, но сейчас происходят более важные дискуссии, и мы хотим, чтобы их услышали. Мы искренне противостоим расизму, нетерпимости и насилию".

Night City Wire первоначально должен был состояться 11 июня, но теперь он перенесен на конец месяца, 25 июня.

Cyberpunk 2077 по-прежнему планируется к выпуску 17 сентября, хотя неясно, как задержка события повлияет на пакет Xbox One X ограниченной серии, который, по слухам, будет доступен в этом месяце.

Напомним, ранее сообщалось, что презентацию игр PlayStation 5 отменили из-за протестов в США.