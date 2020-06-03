Sony напугала фанатов заменой надписи под PlayStation
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Обновление сайта PlayStation 5 породило слухи среди фанатов приставки. Ранее на сайте было написано “Запуск в конце 2020 года“, но сейчас эта надпись исчезла.
В компании пока никак не объяснили исчезновение надписи. Ранее же Sony заявила о переносе презентации игр для PS5 из-за массовых протестов в США.
Также, согласно отчету DFC Intelligence, опубликованного недавно исследовательской компанией, основанной в 1994 году, существует очень реальный шанс того, что одна или обе консоли следующего поколения от Sony и Microsoft, PlayStation 5 и Xbox Series X, пропустят запланированное окно выпуска в конце 2020 из-за проблем с цепочкой поставок, вызванных COVID-19.
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