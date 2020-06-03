Sega выпустила микро-приставки с увеличительным стеклом

Всего будет четыре вида приставок с разным набором игр.

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Sega представила полную информацию о своей недавно анонсированной портативной консоли Game Gear Micro. Оказывается, их будет четыре, и отличаться они будут цветом и установленным набором игр. Каждая приставка будет иметь по четыре игры, при этом создатели надеются, что геймеры захотят купить все четыре приставки для коллекции.

Вот какие игры идут в каждой из них:

Черная модель:

Sonic the Hedgehog

Puyo Puyo 2

Out Run

Royal Stone

Синяя модель:

Sonic Chaos

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal

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Желтая модель:

Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he

Shining Force: The Sword of Hajya

Shining Force Gaiden: Final Conflict

Nazopuyo Aruru no Ru

Красная модель:

Revelations: The Demon Slayer

Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special

The GG Shinobi

Columns

Приставка имеет размер 80 x 43 x 20 мм и 1,15-дюймовый дисплей. Есть один монодинамик и разъем для наушников. Он заряжается от USB, но также может работать от двух батареек типа AAA.

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Если вам кажется, что экран слишком маленький, вы можете докупить лупу Big Window, которая позволит разглядеть происходящее на экране. Но если вы покупаете сразу все четыре консоли за $250, можете получить ее бесплатно.

Консоли Game Gear Micro уже доступны для предварительного заказа в Японии по цене ~ 50 долларов США и будут отправлены покупателям 6 октября. Пока нет ни слова о релизе в других странах.

Напомним, ранее сообщалось, что первая карманная приставка отметила 30-летие.