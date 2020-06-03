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Sega выпустила микро-приставки с увеличительным стеклом

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Всего будет четыре вида приставок с разным набором игр.
Game Gear Micro
Game Gear Micro
sega

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Sega представила полную информацию о своей недавно анонсированной портативной консоли Game Gear Micro. Оказывается, их будет четыре, и отличаться они будут цветом и установленным набором игр. Каждая приставка будет иметь по четыре игры, при этом создатели надеются, что геймеры захотят купить все четыре приставки для коллекции. 

Вот какие игры идут в каждой из них:

Черная модель: 

  • Sonic the Hedgehog
  • Puyo Puyo 2
  • Out Run
  • Royal Stone

 

Синяя модель:

  • Sonic Chaos
  • Gunstar Heroes
  • Sylvan Tale
  • Baku Baku Animal

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Желтая модель: 

  • Shining Force Gaiden: Ensei – Jashin no Kuni he
  • Shining Force: The Sword of Hajya
  • Shining Force Gaiden: Final Conflict
  • Nazopuyo Aruru no Ru

Красная модель:

  • Revelations: The Demon Slayer
  • Megami Tensei Gaiden: Last Bible Special
  • The GG Shinobi
  • Columns

Приставка имеет размер 80 x 43 x 20 мм и 1,15-дюймовый дисплей. Есть один монодинамик и разъем для наушников. Он заряжается от USB, но также может работать от двух батареек типа AAA.

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Если вам кажется, что экран слишком маленький, вы можете докупить лупу Big Window, которая позволит разглядеть происходящее на экране. Но если вы покупаете сразу все четыре консоли за $250, можете получить ее бесплатно. 

Консоли Game Gear Micro уже доступны для предварительного заказа в Японии по цене ~ 50 долларов США и будут отправлены покупателям 6 октября. Пока нет ни слова о релизе в других странах.

Напомним, ранее сообщалось, что первая карманная приставка отметила 30-летие.

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Теги: Sega, приставка
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
bohdan_    03.06.2020, 15:06
Оценка:  +15
bohdan_
хм... повертаємось у 80-ті роки ХХ ст.?
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