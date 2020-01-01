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Убийца Counter-Strike: Шутер Valorant стал доступен всем желающим

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Игровые сервисы Valorant заработали с утра.
Valorant стал доступен для скачивания
Valorant стал доступен для скачивания
hardwareluxx.ru

Компания Riot Games, которая известна по League of Legends, объявила о глобальном запуске условно-бесплатного сетевого шутера Valorant. Этот шутер называют убийцей Counter-Strike, а бета-версия набрала рекордное количество игроков и положительных отзывов.

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Шутер с видом от первого лица похож на смесь Counter-Strike и Overwatch, где персонажи имеют свои особенности в виде способностей.

Серверы стартовали в 08:00 по Киеву. Сразу же после этого вышел патч первого дня, который вносит изменения в игровой баланс и характеристики персонажей.

Скачать игру можно по этой ссылке

Напомним, ранее сообщалось. что разработчики GSC Game World показали первый кадр из S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Теги: Valorant, игра, шутер, видео
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