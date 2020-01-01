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Презентацию игр PlayStation 5 отменили из-за протестов в США

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Игровое подразделение Sony сообщило об отмене показа.
Презентацию Sony перенесли на неопределенный срок
Презентацию Sony перенесли на неопределенный срок
EPA/UPG

Массовые протесты в США из-за гибели Джорджа Флойда, который умер 25 мая в Миннеаполисе после того, как белый полицейский при поддержке трех сослуживцев на протяжении почти девять минут давил ему коленом на горло. Гибель 46-летнего афроамериканца получила широкую огласку вл многих городах прошли акции протеста, которые перетекли в беспорядки, вандализм и мародерство.

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Это и стало причиной отмены презентации PlayStation 5, которая была запланирована на 4 июня. Об отмене было заявлено на официальном Twitter-аккаунте Sony.

"Мы решили отложить мероприятие по PlayStation 5, запланированное на 4 июня. Хотя мы понимаем, что игроки по всему миру хотят увидеть игры для PS5, мы не считаем, что сейчас время для торжеств. Сейчас мы хотим сделать шаг назад и дать шанс быть услышанными более важным голосам", -  сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Google отменил презентацию Android 11 из-за протестов.

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Теги: США, PlayStation 5
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