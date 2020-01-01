Гонки под пулями: Анонсирована игра Fast & Furious Crossroads

Вам придется постараться, чтобы выжить.

В Сети появился геймплейный ролик игры Fast & Furious Crossroads, которую делают Slightly Mad Studios и издательство Bandai Namco. Это гонки по мотивам фильмов Форсаж, где вам придется выживать под градом пуль в разрушаемых локациях.

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В видео видно, как на машинах установлены пулеметы,которые можно использовать для уничтожения противников. Также в игре локации меняются. Например, обваливаются склоны гор или дорога разрушается гигантским экскаватором.

Гонка предусматривает также выполнение заданий, которые нужно выполнять при прохождении. Скорей всего будут и боссы, за которыми нужно устраивать смертельные заезды.

Выход Fast & Furious Crossroads планировался на май 2020-го, но игру пришлось перенести из-за переноса премьеры фильма Форсаж 9. Из ролика стало понятно, что игру выпустят на ПК, PS4 и Xbox One 7 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети показали игровой процесс гонки Need for Speed.