В Minecraft построили самый большой и реалистичный город
Игроки Minecraft всегда были амбициозными, и они не перестают удивлять нас своими реалистичными творениями в игре, которая в основном состоит из блоков. Minecraft, вероятно, превзошел самые смелые ожидания создателей.
Читай также: Microsoft покупает Minecraft за 2,5 миллиарда долларов
Познакомьтесь с городом Гринфилд, который является крупнейшим городом в Minecraft. Его строительство началось в августе 2011 года
Всего несколько дней назад пользователь Reddit @NJDaeger поделился последним обновлением для их города Гринфилд.
Город построен с использованием масштаба 1: 1, что означает, что 1 блок равен 1 кубическому метру, и построен так, чтобы вы чувствовали, что гуляете по настоящему городу.
И это действительно как настоящий город с его высокими небоскребами, богатыми пригородами, фабриками, портами, городскими коммуникациями, автомагистралями, железными дорогами и метро.
Читай также: Minecraft сделали бесплатным и доступным в браузере
Кроме того, карта заполнена небольшими секретами и пасхальными яйцами.
Количество деталей и работы просто удивительны. Город построен до мельчайших деталей.
Пока вы находитесь дома во время карантина, вы можете погулять по этому виртуальному городу без коронавируса, и весело провести время, любуясь деталями, которые окружают вас.
Вы можете скачать всю карту отсюда.
Напомним, ранее сообщалось, что энтузиасты создают копию полную Земли в Minecraft.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил