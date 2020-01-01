В Minecraft построили самый большой и реалистичный город

Масштаб соблюден 1:1, и любой желающий может скачать город.

Игроки Minecraft всегда были амбициозными, и они не перестают удивлять нас своими реалистичными творениями в игре, которая в основном состоит из блоков. Minecraft, вероятно, превзошел самые смелые ожидания создателей.

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Познакомьтесь с городом Гринфилд, который является крупнейшим городом в Minecraft. Его строительство началось в августе 2011 года

Всего несколько дней назад пользователь Reddit @NJDaeger поделился последним обновлением для их города Гринфилд.

Город построен с использованием масштаба 1: 1, что означает, что 1 блок равен 1 кубическому метру, и построен так, чтобы вы чувствовали, что гуляете по настоящему городу.

И это действительно как настоящий город с его высокими небоскребами, богатыми пригородами, фабриками, портами, городскими коммуникациями, автомагистралями, железными дорогами и метро.

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Кроме того, карта заполнена небольшими секретами и пасхальными яйцами.

Количество деталей и работы просто удивительны. Город построен до мельчайших деталей.

Пока вы находитесь дома во время карантина, вы можете погулять по этому виртуальному городу без коронавируса, и весело провести время, любуясь деталями, которые окружают вас.

Вы можете скачать всю карту отсюда.

Напомним, ранее сообщалось, что энтузиасты создают копию полную Земли в Minecraft.